Francesco Monte, una carriera stroncata sul nascere? Il 'no' più amaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesco Monte ha partecipato alle preselezioni di Sanremo Giovani 2021. L'ex tronista di Uomini e Donne è riuscito a passare la prova? Foto da Instagram: @FrancescoMonterealFrancesco Monte è l'ex tronista di Uomini e Donne dal fascino travolgente, famoso per avere avuto una relazione con Cecilia Rodriguez, che poi lo ha lasciato per mettersi con Ignazio Moser conosciuto all'interno della casa del GF Vip. Una sua grande passione, del quale vorrebbe farne anche il mestiere, è la musica. Infatti, il tronista si è presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2021 con l'inedito "Andiamo Avanti". Dopo aver superato i primi provini, Monte è stato inserito nella cerchia dei venti ...

