Digital Innovation Days 2020, le lezioni digitali della pandemia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è più Digitale nelle nostre vite a causa della pandemia, dai pagamenti alla teledidattica, dall’assistenza medica da remoto alla fruizione di cultura online. La vita dei cittadini è cambiata ma anche quella delle aziende, grandi o piccole: c’è chi ha deciso di andare fino in fondo ai processi di accelerazione Digitale, chi ha dovuto giocoforza reinventarsi e ripensare. L’edizione 2020 dei Digital Innovation Days – di cui Wired è media partner – indagherà le strategie messe a punto da diversi attori in numerosi ambiti. Dal lockdown alla ripartenza quindi, anche se la trasformazione è un processo in divenire perché da un lato l’emergenza non è ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è piùe nelle nostre vite a causa, dai pagamenti alla teledidattica, dall’assistenza medica da remoto alla fruizione di cultura online. La vita dei cittadini è cambiata ma anche quella delle aziende, grandi o piccole: c’è chi ha deciso di andare fino in fondo ai processi di accelerazionee, chi ha dovuto giocoforza reinventarsi e ripensare. L’edizionedei– di cui Wired è media partner – indagherà le strategie messe a punto da diversi attori in numerosi ambiti. Dal lockdown alla ripartenza quindi, anche se la trasformazione è un processo in divenire perché da un lato l’emergenza non è ...

antocalderone : Digital Innovation Days 2020, le lezioni digitali della pandemia - HolocronSrl : La •#FondazionePico di @LegacoopN inaugura il suo primo nodo territoriale sull’isola. Si punta ad accelerare la… - euroregionenews : Al via il corso per digital industrial innovation manager. 110 ore di formazione per figure professionali che favor… - LegacoopN : RT @PicoCoop: “Partire dalla #Sicilia per collegare tutta l’Italia. E’ questa una delle opportunità che ci offre il #digitale. Le parole d… - LegacoopSicilia : RT @PicoCoop: “Partire dalla #Sicilia per collegare tutta l’Italia. E’ questa una delle opportunità che ci offre il #digitale. Le parole d… -