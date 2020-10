Coronavirus, impennata di casi in Veneto: 1.422 in un giorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il bollettino della Regione Veneto sull'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) registra un boom di casi, con 1.422 nuovi positivi in un giorno. Il dato è doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 del 20 ottobre a 38.265 del 21. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il bollettino della Regionesull'emergenza(GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) registra un boom di, con 1.422 nuovi positivi in un. Il dato è doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 del 20 ottobre a 38.265 del 21. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282.

