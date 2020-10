Coronavirus: a Roma 5 ore per il tampone e anziani abbandonati tutta la notte in ambulanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La gestione dell’emergenza Covid in alcune Regioni sta sfuggendo di mano. Nella Capitale mancano posti letto e le attese per fare il tampone sono molto lunghe. La seconda ondata di Covid – per quanto prevedibile – ha colto l’Italia ancora una volta impreparata. Ora si sa meglio come trattare il virus rispetto a marzo ma … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La gestione dell’emergenza Covid in alcune Regioni sta sfuggendo di mano. Nella Capitale mancano posti letto e le attese per fare ilsono molto lunghe. La seconda ondata di Covid – per quanto prevedibile – ha colto l’Italia ancora una volta impreparata. Ora si sa meglio come trattare il virus rispetto a marzo ma … L'articolo proviene da leggilo.org.

