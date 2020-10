Barella: “L’anno scorso è mancato l’ultimo passo, dobbiamo imparare a chiudere le partite” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel giorno della gara contro il Borussia Moenchengladbach, Niccolò Barella si è raccontato in esclusiva ai microfoni della UEFA: “Cosa fare quest’anno? Ho spesso detto che era il nostro primo anno nel nostro processo di crescita, siamo anche arrivati a risultati importanti. Forse è mancato solo l’ultimo passo. Nella fase a gironi abbiamo giocato grandi partite contro Barcelona e Dortmund ma alla fine abbiamo perso le due partite in trasferta contro queste due squadre. Su questo dobbiamo migliorare. Quando si affrontano le grandi squadre dobbiamo imparare a chiudere le partite, non lasciarle aperte, altrimenti si rischia di tornare a casa con una sconfitta. La Champions League rappresenta il massimo livello in Europa, qualcosa che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel giorno della gara contro il Borussia Moenchengladbach, Niccolòsi è raccontato in esclusiva ai microfoni della UEFA: “Cosa fare quest’anno? Ho spesso detto che era il nostro primo anno nel nostro processo di crescita, siamo anche arrivati a risultati importanti. Forse èsolo l’ultimo. Nella fase a gironi abbiamo giocato grandi partite contro Barcelona e Dortmund ma alla fine abbiamo perso le due partite in trasferta contro queste due squadre. Su questomigliorare. Quando si affrontano le grandi squadrele partite, non lasciarle aperte, altrimenti si rischia di tornare a casa con una sconfitta. La Champions League rappresenta il massimo livello in Europa, qualcosa che ...

