Azzolina | gaffe ennesima in diretta | e la professoressa le dà una bella lezione

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di lezioni se ne prendono in continuazione nella vita, anche se sei il ministro dell’Istruzione. E anche se – senza apparenti motivi – sei convinto di sapere tutto e di non sbagliare mai. È il caso di Lucia, la ministra più attaccata e discussa del governo (e a ragione), la quale continua a stupirci. La sua sicumera è arcinota: lo sanno i sindacati, con i quali non vuole neanche dialogare, lo sanno gli insegnanti e gli studenti. Lei fa di testa sua, è piena di certezze e non si ferma di fronte a nulla, nemmeno di fronte a un’esperta come l’immunologa Antonella Viola, la quale, ina “Otto e Mezzo” ha fatto fare unafiguraccia alla ministra dell’Istruzione. Ospite di Lilli Gruber nella puntata di martedì 20 ottobre, Lucia ...