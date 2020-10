Armie Hammer lascia un commento friccicarello sotto un selfie di Timotheé Chalamet (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Armie Hammer ha lasciato un commento un po’ friccicarello sotto l’ultimo selfie pubblicato su Instagram dal collega Timothée Chalamet ed ovviamente tutti i fan di Chiamami Col Tuo Nome sono esplosi di felicità. I due attori, che nella pellicola di Luca Guadagnino hanno interpretato rispettivamente Oliver ed Elio, sono infatti tornati a far sognare i fan grazie a delle emoji e no, questa volta le pesche non c’entrano niente. Armie Hammer, sotto un selfie di Timothée Chalamet, ha infatti scritto: “OoOOOoOoooo KING SHIT!!! ” con tanto di melanzane (e tutti sappiamo cosa vogliono dire), schizzi d’acqua (ed anche qua ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 ottobre 2020)hato unun po’l’ultimopubblicato su Instagram dal collega Timothéeed ovviamente tutti i fan di Chiamami Col Tuo Nome sono esplosi di felicità. I due attori, che nella pellicola di Luca Guadagnino hanno interpretato rispettivamente Oliver ed Elio, sono infatti tornati a far sognare i fan grazie a delle emoji e no, questa volta le pesche non c’entrano niente.undi Timothée, ha infatti scritto: “OoOOOoOoooo KING SHIT!!! ” con tanto di melanzane (e tutti sappiamo cosa vogliono dire), schizzi d’acqua (ed anche qua ...

raimovie : Alle 23.30 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg - Imstillyours__ : Non so chi ha bisogno di sentirlo ma odiare Armie Hammer non è un tratto della personalità - emmamimieux : Armie Hammer? Perdona? Click - mariaharaujo28 : n sendo o armie hammer ???????????? - lellone_ : Sto cercando di capire perché armie hammer sia così tanto odiato ma ancora non ho trovato nulla -

