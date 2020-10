Anticipazioni Una Vita: Felicia sviene (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anticipazioni Una Vita: quella che ci mostra questo nuovo video, è una puntata drammatica. La protagonista sarà Felicia Pasamar, madre di Camino ed Emilio, ma anche sua figlia e non solo. Anticipazioni Una Vita: Felicia ripensa a quando Anabel ha svelato davanti a tutti la verità su Ildefonso Il filmato inizia con la Pasamar che, col viso distrutto, alza la tenda del ristorante. Improvvisamente ricorda il momento in cui suo genero Ildefonso è stato verbalmente aggredito da Anabel. Si intuisce che l’episodio è avvenuto la sera prima. La figliastra ha rivelato al giovane di sapere che la guerra l’aveva reso impotente e l’ha definito “mezzo uomo” di fronte ai vicini presenti. Lui se n’è andato, ovviamente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Una: quella che ci mostra questo nuovo video, è una puntata drammatica. La protagonista saràPasamar, madre di Camino ed Emilio, ma anche sua figlia e non solo.Unaripensa a quando Anabel ha svelato davanti a tutti la verità su Ildefonso Il filmato inizia con la Pasamar che, col viso distrutto, alza la tenda del ristorante. Improvvisamente ricorda il momento in cui suo genero Ildefonso è stato verbalmente aggredito da Anabel. Si intuisce che l’episodio è avvenuto la sera prima. La figliastra ha rivelato al giovane di sapere che la guerra l’aveva reso impotente e l’ha definito “mezzo uomo” di fronte ai vicini presenti. Lui se n’è andato, ovviamente ...

