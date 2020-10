Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 15:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno se le Ultime fasi di preparazione del vaccino Oxford Pomezia astrazeneca treno completata nelle prossime settimane le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa il suo nuovo libro non ho mai escluso l’accesso al mese aggiunto con te queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto approfondito i soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente il mese non debba se ne avremmo bisogno vuol dire che aumenteremo in the pc è nuovo monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa fase serve la responsabilità collettiva comportamenti diffusi tutti siamo chiamati a contribuire a sconfiggere la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno se lefasi di preparazione del vaccino Oxford Pomezia astrazeneca treno completata nelle prossime settimane le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa il suo nuovo libro non ho mai escluso l’accesso al mese aggiunto con te queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto approfondito i soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente il mese non debba se ne avremmo bisogno vuol dire che aumenteremo in the pc è nuovo monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa fase serve la responsabilità collettiva comportamenti diffusi tutti siamo chiamati a contribuire a sconfiggere la ...

Coronavirus ultime notizie. De Luca: dal 23/10 coprifuoco alle 23, dal 26/10 ok apertura scuole primarie. Conte: possibili prime dosi del vaccino ad inizio dicembre

Sanno di essere quelli che rischiano di più in caso di Covid-19, e ormai sono terrorizzati al punto da aver praticamente azzerato la propria vita sociale. Hanno paura di finire in ospedale, di essere ...

Meteo: HALLOWEEN/OGNISSANTI, partenza di NOVEMBRE col BOTTO! PIOGGIA e NEVE a bassa quota, le PROIEZIONI

Halloween, Ognissanti e primi di Novembre con pioggia e neve Qualcosa bolle in pentola in vista di fine ottobre e dell'inizio del mese di novembre. Ciò non deve sorprendere. Nonostante stiamo vivendo ...

