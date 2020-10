Taranto, paura nel duomo: irlandese brandisce crocifisso e terrorizza i fedeli (Di martedì 20 ottobre 2020) Emanuela Carucci L'uomo pare non sia nuovo ad episodi del genere. Ha già dato in escandescenza in udienza dal papa a settembre scorso È entrato in chiesa come un fedele qualsiasi, si è inginocchiato davanti all'altare e poi ha dato in escandescenza. È quanto accaduto ieri nella chiesa di San Cataldo, il duomo di Taranto. Protagonista della vicenda un cittadino di origini irlandesi (ironia della sorte proprio come il santo patrono del capoluogo pugliese). Il suo nome è Denis Gerard Corcoran, ha 48 anni ed è stato arrestato dagli agenti di polizia con le accuse di resistenza e minaccia aggravata. L'episodio è accaduto di mattina, in pieno centro storico, mentre la chiesa era gremita di fedeli e turisti che ammiravano la costruzione di epoca bizantina e la cappella al suo interno ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Emanuela Carucci L'uomo pare non sia nuovo ad episodi del genere. Ha già dato in escandescenza in udienza dal papa a settembre scorso È entrato in chiesa come un fedele qualsiasi, si è inginocchiato davanti all'altare e poi ha dato in escandescenza. È quanto accaduto ieri nella chiesa di San Cataldo, ildi. Protagonista della vicenda un cittadino di origini irlandesi (ironia della sorte proprio come il santo patrono del capoluogo pugliese). Il suo nome è Denis Gerard Corcoran, ha 48 anni ed è stato arrestato dagli agenti di polizia con le accuse di resistenza e minaccia aggravata. L'episodio è accaduto di mattina, in pieno centro storico, mentre la chiesa era gremita die turisti che ammiravano la costruzione di epoca bizantina e la cappella al suo interno ...

È quanto accaduto ieri nella chiesa di San Cataldo, il duomo di Taranto. Protagonista della vicenda un cittadino di origini irlandesi (ironia della sorte proprio come il santo patrono del capoluogo ...

È quanto accaduto ieri nella chiesa di San Cataldo, il duomo di Taranto. Protagonista della vicenda un cittadino di origini irlandesi (ironia della sorte proprio come il santo patrono del capoluogo ...