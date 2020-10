Sale a 388 il numero dei contagiati | 8 i guariti nelle ultime 24 ore | i dati per tutti i Comuni del Sannio

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoa quota 388 il totale dei sanniti attualmentedal Covid-19. Rispetto a ieri, dunque, quando erano 381, si registra un lieve aumento dei casi. Cresce, però, anche ildei: 176 e otto in più a confronto di 24 ore fa. Invariato, invece, ildelle persone ricoverate al San Pio e residenti nella nostra provincia (13). Di seguito, il dato Comune per Comune nel consueto bollettino dell’Asl Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sale 388

LaScimmiaPensa.com

Catanzaro - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 224.137 soggetti per un totale di 226.243 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere ...Sono 44, in flessione rispetto a ieri (-9), i nuovi casi di coronavirus in Calabria a fronte di un numero quasi doppio di tamponi processati nelle ultime 24 ore, 2.383 contro 1.228. I casi complessivi ...