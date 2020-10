Papa Francesco: oggi su Rai1 e TV2000 in diretta la Preghiera per la pace (Di martedì 20 ottobre 2020) oggi su Rai1 e TV2000, dalle 17:15, in diretta da Piazza del Campidoglio e alla presenza di Sergio Mattarella, verrà trasmessa la Preghiera per la pace di Papa Francesco. Papa Francesco sarà in diretta oggi su Rai1, dalle ore 17:15, e su TV200 dalle ore 16:20, per la Preghiera per la pace, che sarà trasmessa da Piazza del Campidoglio. L'evento vedrà la partecipazione dei leader delle diverse religioni e di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Roma diventa capitale della pace con l'incontro internazionale "Nessuno si salva da solo. Fraternità e pace", trasmesso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)su, dalle 17:15, inda Piazza del Campidoglio e alla presenza di Sergio Mattarella, verrà trasmessa laper ladisarà insu, dalle ore 17:15, e su TV200 dalle ore 16:20, per laper la, che sarà trasmessa da Piazza del Campidoglio. L'evento vedrà la partecipazione dei leader delle diverse religioni e di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Roma diventa capitale dellacon l'incontro internazionale "Nessuno si salva da solo. Fraternità e", trasmesso ...

