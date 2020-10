Ordinanza De Luca | coprifuoco in Campania dalle ore 23 di venerdì 23 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dovrebbe scattare da venerdì 23ilore 23 in, come si appresta a richiedere Vincenzo De, con il blocco di tutte le attività e della mobilità. In buona sostanza non si potrà circolare sul territorio regionaleore 23 fino all’alba del giorno successivo (presumibilmente5 del mattino in poi) per cercare di ridurre il numero dei contagi da Covid-19, in crescita esponenziale in. Parliamo di una sorta di lockdown notturno, com’è stato già chiesto dalla Lombardia: per farvela breve, non si potrà circolare in quelle ore senza un’esplicita autorizzazione. La Regionesta inoltrando a Palazzo Chigi ed alla ...