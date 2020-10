No al Mes in cambio di Padoan-Profumo: Unicredit-Mps, la partita a Shangai del Governo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il gioco dello Shangai: prendere i bastoncini, ma senza muovere quelli degli altri. Funzionano così un po’ tutte le alleanze, o i patti di non belligeranza. Ma facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro. Quando domenica sera il presidente del Consiglio Conte, nel presentare il nuovo Dcpm, ha risposto alla domanda del direttore di TPI Giulio Gambino se ritenesse opportuno utilizzare il Mes (sanitario), il suo approccio è stato chiarificatore. Quantomeno l’intenzione era quella. “Meglio chiarire il termine della questione. I soldi del Mes sono dei prestiti: non possono finanziare spese aggiuntive. Si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio di interessi. Ciò significa che vanno a incrementare il debito pubblico: se li prendiamo, dovremo intervenire con nuove tasse o tagli di spese. ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il gioco dello: prendere i bastoncini, ma senza muovere quelli degli altri. Funzionano così un po’ tutte le alleanze, o i patti di non belligeranza. Ma facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro. Quando domenica sera il presidente del Consiglio Conte, nel presentare il nuovo Dcpm, ha risposto alla domanda del direttore di TPI Giulio Gambino se ritenesse opportuno utilizzare il Mes (sanitario), il suo approccio è stato chiarificatore. Quantomeno l’intenzione era quella. “Meglio chiarire il termine della questione. I soldi del Mes sono dei prestiti: non possono finanziare spese aggiuntive. Si possono coprire spese già fatte indi un risparmio di interessi. Ciò significa che vanno a incrementare il debito pubblico: se li prendiamo, dovremo intervenire con nuove tasse o tagli di spese. ...

Le parole del Presidente Conte sul Mes durante l'ultima conferenza stampa hanno fatto letteralmente infuriare Nicola Zingaretti.

"Ok a un patto per dare nuova linfa a governo", dicono Conte e Zingaretti

AGI - Si scrive patto di legislatura ma qualcuno nella maggioranza azzarda a leggerlo anche come rimpasto. Se ne parla da settimane sotto traccia in Iv e nel Movimento 5 stelle e anche all'interno del ...

