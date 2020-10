Milano | discariche abusive e roghi nel Nord Italia | sequestri in corso**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Vasta operazione controin Lombardia e nel resto del. Circa 400 carabinieri, dalle prime ore di questa mattina, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare e a un decreto di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura-Dda nei confronti di un'articolata organizzazione, ritenuta responsabile di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", "gestione di rifiuti non autorizzata" e “realizzazione di". Sono impegnati i carabinieri del Noe di Milano insieme al gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e ai comandi provinciali territorialmente competenti. Lesono principalmente in ...