L’avvincente Kickboxer Retaliation torna stasera in TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020)va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21:15. La pellicola è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche per una distribuzione che in Italia è stata gestita dalla Italian International Film. La regia di questo film è stata affidata a Dimitri Logothetis, il soggetto è stato tratto dai personaggi creati da Jean Claude Van Damme e Mark DiSalle, le musiche della colonna sonora state composte da Adam Dorn, i costumi di scena portano la firma di Terri Middleton mentre nel cast spiccano Alain Moussi, Jean Claude Van Damme, Mike Tyson, Hafbor Julius Bjornsson, Sara Malakul Lane e Christopher Lambert., la trama Diamo uno sguardo alla trama di ...