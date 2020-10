Kate Middleton, la giacca nera di Alexander McQueen costa un patrimonio! (Di martedì 20 ottobre 2020) Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di look… anche se le sue scelte azzeccatissime non sono esattamente a buon mercato… Lo dimostra l’outfit scelto per un evento al Natural History Museum di Londra, riaperto dopo i tanti mesi di chiusura dovuti al lockdown e di cui la duchessa di Cambridge ha il patronage. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020)non sbaglia un colpo in fatto di look… anche se le sue scelte azzeccatissime non sono esattamente a buon mercato… Lo dimostra l’outfit scelto per un evento al Natural History Museum di Londra, riaperto dopo i tanti mesi di chiusura dovuti al lockdown e di cui la duchessa di Cambridge ha il patronage. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Rossana_Capo : Vorrei essere Kate Middleton non per William, non per l’eredità, non per i soldi infiniti MA PER QUESTI CAPPOTTINI… - LaraElle28 : Elisa sobrissima, a gambe aperte tipo Guardia Svizzera, che guarda il cameraman e gioca con il lato B a fare la Pip… - dentrounastanza : Il comunismo riparta da Kate Middleton - investigator113 : Kate Middleton e la lattuga romana: la strana colazione della duchessa - leggoit : Kate Middleton e la lattuga romana a colazione, la nuova dieta della moglie del principe William -