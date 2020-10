Inter | Conte | Eriksen? Sa che può dare di più

(Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 20 OTT - "Christiansi sta allenando bene, sta cercando di mettersi a disposizione come tutti gli altri. Di partita in partita farò delle scelte, sa chedi; e sa ...

Una notizia che sa di clamoroso per l’Inter. Il calciomercato nerazzurro potrebbe già iniziare adesso con i dubbi riguardanti Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter, non ha convinto molti tifosi ...Di partita in partita farò delle scelte, sa che può dare di più e sa che noi ci aspettiamo di più": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte in una intervista a Sportmediaset alla vigilia della ...