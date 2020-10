“Ho le prove”. GF Vip, bomba sul fidanzatissimo Andrea Zelletta: spunta un’altra ragazza (Di martedì 20 ottobre 2020) Bad news per Andrea Zelletta e arrivano tutte dalla redazione di DiPiù Tv, che ha ricevuto la visita piacevole di una ragazza che fa parte del passato (e a quanto pare non solo) del gieffino. Il nome della coraggiosa lei è Alice Fabbrica, ed ha contattato il settimanale per raccontare il suo breve idillio con il bel modello tarantino. La 23enne ha raccontato di aver frequentato Zalletta 5 anni fa, per qualche tempo, anche se ai tempi lui era impegnato. Il racconto di Alice Fabbrica comincia così: “Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Bad news pere arrivano tutte dalla redazione di DiPiù Tv, che ha ricevuto la visita piacevole di unache fa parte del passato (e a quanto pare non solo) del gieffino. Il nome della coraggiosa lei è Alice Fabbrica, ed ha contattato il settimanale per raccontare il suo breve idillio con il bel modello tarantino. La 23enne ha raccontato di aver frequentato Zalletta 5 anni fa, per qualche tempo, anche se ai tempi lui era impegnato. Il racconto di Alice Fabbrica comincia così: “Altro che un comodino.è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto ...

