Elisabetta Gregoraci vive di rendita | Il colpo basso di Antonella Elia al GF Vip

Leggi su giornal

(Di martedì 20 ottobre 2020)nella diretta di ieri sera condotta da Alfonso Signorini ha ricevuto l’ennesimodache, l’ha accusata in modo diretto di essere una persona mantenuta. Parole dure nei confronti della showgirl che non si aspettava affatto di trattamento del genere dall’opinionista. Il percorso all’’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra non procedere nel modo migliore ma soprattutto nel modo in cui lei realmente sperava. I telespettatori da casa e il resto degli utenti social nelle ultime ore si sono scagliati contro di lei anche a seguito del trattamento riservato a Pierpaolo Petrelli. Cosa sta succedendo alla sua avventura nella casa?di ...