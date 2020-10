Elisabetta Gregoraci avrebbe tradito Flavio Briatore, spunta un ex fidanzato: “Ci siamo lasciati nel 2007” (Di martedì 20 ottobre 2020) Barbara D’Urso ospite il presunto amante di Elisabetta Gregoraci Nella puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 18 ottobre 2020, la padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato un erto Mino Magli. Quest’ultimo ha dichiarato di essere un ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando al racconto dell’uomo, lui e la soubrette calabrese sarebbero stati insieme dal 2001 al 2007. La confessione del diretto interessato ha creato numerosi sospetti al pubblico di Canale 5. Il motivo? Per i più informati la conduttrice di Battiti Live ha iniziato a frequentare Flavio Briatore nel novembre del 2005, per poi iniziare una relazione ufficiale ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 ottobre 2020) Barbara D’Urso ospite il presunto amante diNella puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 18 ottobre 2020, la padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato un erto Mino Magli. Quest’ultimo ha dichiarato di essere un exdi, attualmente concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando al racconto dell’uomo, lui e la soubrette calabrese sarebbero stati insieme dal 2001 al 2007. La confessione del diretto interessato ha creato numerosi sospetti al pubblico di Canale 5. Il motivo? Per i più informati la conduttrice di Battiti Live ha iniziato a frequentarenel novembre del 2005, per poi iniziare una relazione ufficiale ...

