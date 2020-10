Discariche abusive, traffico di rifiuti e roghi: operazione dei carabinieri in quattro regioni del Nord (Di martedì 20 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono le regioni in cui sono state individuate le Discariche in cui sono state smaltite circa 24mila tonnellate di rifiuti provenienti – su diversi canali – da vari impianti del Nord Italia. L’operazione contro roghi e Discariche abusive vede impegnati 400 carabinieri che stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare e un decreto di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda nei confronti di una organizzazione, ritenuta responsabile di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di rifiuti non autorizzata” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono lein cui sono state individuate lein cui sono state smaltite circa 24mila tonnellate diprovenienti – su diversi canali – da vari impianti delItalia. L’controvede impegnati 400che stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare e un decreto di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda nei confronti di una organizzazione, ritenuta responsabile di “attività organizzate per ilillecito di”, “gestione dinon autorizzata” e ...

TV7Benevento : **Milano: discariche abusive e roghi nel Nord Italia, sequestri in corso**... - Giampi23754292 : @VietatoMorireE Non è pertinente...non è una persona e neanche un animale perché gli animali non hanno cattiveria g… - lavocedigenova : Discariche abusive, Alessio Bevilacqua (Lega): 'Il Municipio intervenga e chieda sostegno al Comune' - Fiora4Francesco : Promemoria per Comune #Giarre: se vogliamo seriamente risolvere il problema delle discariche abusive, come per l'es… -

Ultime Notizie dalla rete : Discariche abusive Discariche abusive e roghi, scattano i sequestri in Lombardia Il Giorno Piano sicurezza, pronti i tutor sulle strade provinciali

Gli incidenti, troppi, che si contano da anni, i bordi della strada e le piazzole di sosta usati come discariche, i pedoni che devono farsi il segno della croce ogni volta che attraversano. Per metter ...

Ambiente, l’81% degli italiani è attento alla sostenibilità dei prodotti

Un altro punto su cui è necessario prestare un’attenzione particolare è quello dello smaltimento: non tutti sanno che in Italia ogni anno sono circa 44mila tonnellate di elettrodomestici rotti a ...

Gli incidenti, troppi, che si contano da anni, i bordi della strada e le piazzole di sosta usati come discariche, i pedoni che devono farsi il segno della croce ogni volta che attraversano. Per metter ...Un altro punto su cui è necessario prestare un’attenzione particolare è quello dello smaltimento: non tutti sanno che in Italia ogni anno sono circa 44mila tonnellate di elettrodomestici rotti a ...