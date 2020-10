Covid | Speranza | ' Il lockdown generale non è certo | evitate gli spostamenti inutili'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo il ministro della Salute Robertoci sono ancora i margini per piegare la curva della diffusione del coronavirus ed evitare così un. Lavoriamo giorno e notte per evitare il ...

Il lockdown non è certo", queste alcune delle dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto su La7 a 'Di martedì'. L'epidemia di Covid-19 in Italia continua a generare contagi ...Con i suoi interlocutori Speranza analizza la situazione, valuta le condizioni delle terapie intensive, l’indice di contagio. Alla fine suggerisce le misure da adottare in ragione del livello di ...