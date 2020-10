Coronavirus: Sala, ‘ora pragmatismo, in Comune Milano smartworking al 50%’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) – A Milano, rispetto ad altre province, “la situazione appare certamente più critica, è il momento di affrontare le questioni con grande pragmatismo”. E’ quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video dedicato al ‘coprifuoco’, chiesto ieri dai sindaci della Lombardia al Governo, insieme al governatore Attilio Fontana. “In Comune porteremo rapidamente lo smartworking al 50%, anche di più se servirà, e qui non c’è nessuna ideologia. Quando ho fatto quel richiamo a ‘ritornare in ufficio’ l’ho fatto perché vedevo una finestra aperta dal punto di vista sanitario. Ora è diverso e bisogna agire di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott. (Adnkronos) – A, rispetto ad altre province, “la situazione appare certamente più critica, è il momento di affrontare le questioni con grande”. E’ quanto afferma il sindaco di, Giuseppe, in un video dedicato al ‘coprifuoco’, chiesto ieri dai sindaci della Lombardia al Governo, insieme al governatore Attilio Fontana. “Inporteremo rapidamente loal 50%, anche di più se servirà, e qui non c’è nessuna ideologia. Quando ho fatto quel richiamo a ‘ritornare in ufficio’ l’ho fatto perché vedevo una finestra aperta dal punto di vista sanitario. Ora è diverso e bisogna agire di ...

