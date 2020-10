Coronavirus | attivati team specifici per tracciamento e tamponamento in Basilicata

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) POTENZA – A breve verranno attivati in Basilicata team specifici per il tamponamento e il tracciamento. L’annuncio del direttore generale del dipartimento Sanità della Regione Basilicata a capo della task force regionale, Ernesto Esposito, alla conferenza stampa del presidente della Regione Vito Bardi. Allo stato attuale il trattamento è affidato agli operatori dell’Asp. L’istituzione di team specializzati – è stato spiegato in conferenza – si è resa necessaria per rispondere all’ampliamento dei tamponi effettuati giornalmente. BARDI: “NESSUN COPRIFUOCO”