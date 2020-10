Conte, consensi in picchiata: il sondaggio segreto che svela la verità e agita il Palazzo (Di martedì 20 ottobre 2020) Fino a poco tempo fa c’erano solo titoli entusiastici, con frasi scoppiettanti che lo indicavano come il premier più amato d’Europa. Ma si era in piena emergenza, nel bel mezzo di un qualcosa di nuovo e fino a quel momento ignoto. Adesso che l’emergenza è invece da gestire, e che l’Italia era da far ripartire, si scoprono gli altarini e la narrazione di un Conte infallibile non regge più. Il premier “non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata”, come si legge in un report (ripreso dal Corriere) che accompagna lo studio commissionato a un istituto di ricerca italiano da investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo. E i numeri del sondaggio riservato — elaborato nel fine ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 ottobre 2020) Fino a poco tempo fa c’erano solo titoli entusiastici, con frasi scoppiettanti che lo indicavano come il premier più amato d’Europa. Ma si era in piena emergenza, nel bel mezzo di un qualcosa di nuovo e fino a quel momento ignoto. Adesso che l’emergenza è invece da gestire, e che l’Italia era da far ripartire, si scoprono gli altarini e la narrazione di uninfallibile non regge più. Il premier “non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata”, come si legge in un report (ripreso dal Corriere) che accompagna lo studio commissionato a un istituto di ricerca italiano da investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo. E i numeri delriservato — elaborato nel fine ...

Non ora. Perché sono in tanti, fra Palazzo Chigi e via XX settembre, a tenere in allerta Conte, dicono i rumors. È anche per questa ragione, scrive oggi Repubblica, oltre che per il timore di perdere ...

A Palazzo Chigi sta girando un sondaggio riservatissimo che ha messo in allarme Giuseppe Conte e il suo staff ... piange con il meno quattro fatto registrare a livello di consenso, che è sceso al 32,5 ...

