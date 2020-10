Chi è Stefano Coletti il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ Stefano Coletti il fidanzato che Elisabetta Gregoraci ha lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5? Lei continua a dire di essere single ma ieri, quando è stata messa alle strette a causa del famoso gesto dei colpetti sul cuore, si è ben capito che non fosse molto sincera. Come si è anche capito che ci sono foto e prove che possono dimostrare questa relazione. Del resto le prime foto di Elisabetta e Stefano sono state pubblicate questa estate dalla rivista Nuovo. In quel caso però si era parlato dell’istruttore di karate di Elisabetta ma in realtà era il pilota di Montecarlo l’uomo immortalato al fianco della Gregoraci. Elisabetta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ilcheha lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5? Lei continua a dire di essere single ma ieri, quando è stata messa alle strette a causa del famoso gesto dei colpetti sul cuore, si è ben capito che non fosse molto sincera. Come si è anche capito che ci sono foto e prove che possono dimostrare questa relazione. Del resto le prime foto disono state pubblicate questa estate dalla rivista Nuovo. In quel caso però si era parlato dell’istruttore di karate dima in realtà era il pilota di Montecarlo l’uomo immortalato al fianco della...

