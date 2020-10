Cancellazione della Tosap/Cosap, Confesercenti: "È un grande successo!" (Di martedì 20 ottobre 2020) La Confesercenti ha appreso con grande soddisfazione che la Legge 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre scorso ha stabilito il diritto per gli operatori di ottenere la Cancellazione della Tosap/Cosap dal 1 marzo al 15 ottobre per l'anno 2020. 'È un grande successo - si ... Leggi su sanremonews (Di martedì 20 ottobre 2020) Laha appreso consoddisfazione che la Legge 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre scorso ha stabilito il diritto per gli operatori di ottenere ladal 1 marzo al 15 ottobre per l'anno 2020. '; unsuccesso - si ...

cohibadelaserna : RT @SM_SaraMauri: In ogni essere umano, il bene e il male sono mescolati insieme. Un’opinione anche sgradevole è solo un altro specchio dei… - Giova2358 : @Noiconsalvini Dobbiamo accettare una sostituzione etnica, la cancellazione della nostra storia e delle nostre radi… - badtasteit : #GLOW 4: prima della cancellazione il cast aveva chiesto maggiore inclusività nella serie - Cinzy08_ : RT @feritbeyx: comunque per quelle che continuano a godere della cancellazione di bay yanlis: mi auguro che cancellino anche la vostra seri… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Più volte a rischio cancellazione, la serie sul diavolo che si “converte” per amore della giustizia, ha una fanbase agguer… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellazione della Cancellazione della Tosap/Cosap, Confesercenti: "È un grande successo!" ImperiaNews.it Invia questa pagina ad un amico

Da oltre sessant’anni si prende cura della formazione, della qualificazione e dell’aggiornamento professionale, culturale e sociale per imprese e utenti privati. Cosa Facciamo Le Sedi IAL in FVG ...

Impiegato/a ufficio tecnico

La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto ... per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica ...

Da oltre sessant’anni si prende cura della formazione, della qualificazione e dell’aggiornamento professionale, culturale e sociale per imprese e utenti privati. Cosa Facciamo Le Sedi IAL in FVG ...La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto ... per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica ...