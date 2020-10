Calciomercato Juventus, sarà addio: maxi scambio col Real Madrid (Di martedì 20 ottobre 2020) Juventus e Real Madrid starebbero imbastendo una trattativa dalla quale trarrebbero beneficio i bianconeri. La Juventus scenderà in campo contro la Dinamo Kiev nella prima gara di Champions League. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte e nell’undici titolare non compare il nome di Paulo Dybala. Il Maestro ha preferito all’argentino Aaron … L'articolo Calciomercato Juventus, sarà addio: maxi scambio col Real Madrid proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)starebbero imbastendo una trattativa dalla quale trarrebbero beneficio i bianconeri. Lascenderà in campo contro la Dinamo Kiev nella prima gara di Champions League. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte e nell’undici titolare non compare il nome di Paulo Dybala. Il Maestro ha preferito all’argentino Aaron … L'articolo, saràcolproviene da Inews.it.

calciomercatoit : ??#Juventus e non solo - la lunga lista delle big europee rifiutate da Joelson #Fernandens, il baby talento dello… - sportli26181512 : Juve, c'è un altro problema per Dybala: In casa Juventus il caso legato a Paulo Dybala agita gli animi....… - calciomercatoit : ??SONDAGGIO - calciomercatoit : ????#DinamoKievJuventus - la decisione di #Pirlo su #Dybala -