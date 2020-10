Calcio, Champions League 2020-2021: Dynamo Kiev-Juventus 0-2. Alvaro Morata trascina la Vecchia Signora con una doppietta (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Calcio in Europa vede scattare la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, inizia con il programma della prima giornata. Uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra gli ucraini della Dynamo Kiev e la Juventus: vincono i bianconeri (questa sera in arancione) per 0-2, con la gara che si decide nella seconda frazione grazie alla doppietta di Morata tra il 46′ e l’84’. Nel primo tempo la Juventus ha diverse occasioni per passare, ma manca di cinismo: al 12′ è Chiesa a chiamare al grande intervento il portiere avversario, mentre al quarto d’ora è Chiellini (che poco dopo si farà male) a ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilin Europa vede scattare la: il massimo torneo continentale oggi, martedì 20 ottobre, inizia con il programma della prima giornata. Uno dei due match previsto alle ore 18.55 era quello tra gli ucraini dellae la: vincono i bianconeri (questa sera in arancione) per 0-2, con la gara che si decide nella seconda frazione grazie alladitra il 46′ e l’84’. Nel primo tempo laha diverse occasioni per passare, ma manca di cinismo: al 12′ è Chiesa a chiamare al grande intervento il portiere avversario, mentre al quarto d’ora è Chiellini (che poco dopo si farà male) a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions La Champions 2020-2021 è su Sky Sport: ecco come vederla Sky Sport Juve innaMorata in Champions: debutto vincente a Kiev

La prova del nove è stata superata. Senza Ronaldo e con qualche dubbio dopo il pareggio di Crotone, la Juventus torna alla vittoria e si regala un sereno debutto in Champions grazie ad Alvaro Morata.

