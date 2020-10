Barcellona, Bartomeu in isolamento dopo essere stato in contatto con un positivo (Di martedì 20 ottobre 2020) Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, è in isolamento fiduciario per essere stato in contatto con un famigliare positivo al Covid-19 Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, è isolamento fiduciario per essere stato in contatto con un famigliare positivo al Covid-19. Il numero uno del club, quindi, non sarà presente al Camp Nou per la sfida tra il suo Barça e il Ferencvaros. Il presidente, si legge sul Mundo Deportivo è risultato negativo ad un primo test ed è in attesa del secondo prima di poter interrompere l’isolamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Josep, presidente del, è infiduciario perincon un famigliareal Covid-19 Josep Maria, presidente del, èfiduciario perincon un famigliareal Covid-19. Il numero uno del club, quindi, non sarà presente al Camp Nou per la sfida tra il suo Barça e il Ferencvaros. Il presidente, si legge sul Mundo Deportivo è risultato negativo ad un primo test ed è in attesa del secondo prima di poter interrompere l’. Leggi su Calcionews24.com

Niente partita di Champions League stasera al Camp Nou per il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu. A quanto riporta la stampa spagnola il n.1 del club catalano non sarà presente allo ...

Si deciderà probabilmente lunedì prossimo, 26 ottobre, il destino del Consiglio d'Amministrazione del Barcellona. In quella data, infatti,.

