Antonella Clerici | è tutto pronto | svelato il suo nuovo programma

Leggi su youmovies

(Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo, èil suoè finalmente pronta per un. Di che cosa si tratta? Ecco la squadra che l’accompagnerà.è tornata in tv oramai da qualche settimana, con il suo ‘È sempre mezzogiorno’, che va in onda su Rai Uno. La conduttrice però non si ferma ed è pronta per una nuova importante …