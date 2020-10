17enne molisana perde la vita in un incidente stradale a San Salvo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Chieti - "Non ci sono parole quando una giovaneviene spezzata, quando negli occhi e nel cuore abbiamo ancora Sara, il suo viso, la freschezza dei suoi anni". Così gli amici di scuola dell'Istituto Nautico di Termoli di Sara Favia, la ragazza di 17 anni morta nella serata del 17 ottobre scorso, in unaccaduto alla rotonda di San(Chieti). I funerali della studentessa si svolgeranno domani, 20 ottobre, alle ore 16, nella Cattedrale del Borgo antico. L'intera comunità termolese è sconvolta per la tragedia. "Chi l'ha conosciuta sa con quanto entusiasmo Sara andasse incontro alla- scrivono ancora i compagni della ragazza -. Il suo sogno… diventare capitano di una nave. E vi sarebbe riuscita… Sara. Minuta ma forte, ancora ragazza, ma con ...