Wall Street procede in frazionale ribasso (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Wall Street prosegue gli scambi in ribasso, preoccupata dall’ultimatum dato dalla speaker della Camera Nancy Pelosi sul nuovo pacchetto di stimoli e dalla seconda ondata di contagi di coronavirus in USA e nel resto del mondo. Il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%; sulla stessa linea l’S&P-500, che retrocede dello 0,71% a 3.459 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,77%) e l’S&P 100 (-0,83%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,01%), sanitario (-0,94%) e beni di consumo secondari (-0,76%). Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+1,91%) e Boeing (+0,59%). Fra i peggiori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) –prosegue gli scambi in, preoccupata dall’ultimatum dato dalla speaker della Camera Nancy Pelosi sul nuovo pacchetto di stimoli e dalla seconda ondata di contagi di coronavirus in USA e nel resto del mondo. Il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%; sulla stessa linea l’S&P-500, che retrocede dello 0,71% a 3.459 punti. Inil Nasdaq 100 (-0,77%) e l’S&P 100 (-0,83%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,01%), sanitario (-0,94%) e beni di consumo secondari (-0,76%). Al top tra i giganti di, Intel (+1,91%) e Boeing (+0,59%). Fra i peggiori ...

