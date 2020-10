Vuelta a España 2020, Chris Froome alla vigilia: “Sensazioni buone in allenamento, spero di chiudere al meglio con la INEOS” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si appresta a partire domani l’ultima recinta di Chris Froome con il Team INEOS Grenadiers (ex Team Sky). Il kenyano bianco, che ha regalato un’infinità di successi allo squadrone britannico, la prossima stagione cambierà compagine e passerà alla Israel Start-Up Nation. Nel frattempo però c’è da giocarsi le sue carte nella Vuelta a España 2020, dove proverà a stupire ancora. Le sue parole a VeloNews alla vigilia del via: “Penso che sia abbastanza difficile dire a che punto sono in questo momento, dato che non ho fatto molte gare a tappe di recente. I segnali in allenamento sono migliorati sempre di più, il che è fantastico. È difficile quantificalo dal momento ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si appresta a partire domani l’ultima recinta dicon il Team INEOS Grenadiers (ex Team Sky). Il kenyano bianco, che ha regalato un’infinità di successi allo squadrone britannico, la prossima stagione cambierà compagine e passeràIsrael Start-Up Nation. Nel frattempo però c’è da giocarsi le sue carte nellaa España, dove proverà a stupire ancora. Le sue parole a VeloNewsdel via: “Penso che sia abbastanza difficile dire a che punto sono in questo momento, dato che non ho fatto molte gare a tappe di recente. I segnali insono migliorati sempre di più, il che è fantastico. È difficile quantificalo dal momento ...

