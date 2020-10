Venturi Formula E, Norman Nato rimpiazza Massa per il 2021 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Norman Nato sarà il pilota che sostituirà Felipe Massa per il 2021 nel team Venturi. Il corridore francese era nella squadra dal 2018 come terzo pilota, e dopo l’addio del brasiliano, lo rimpiazzerà. L’ultima presenza ufficiale in pista con la Formula E risale ai rookie test di febbraio 2020. Chi è Norman Nato, il nuovo pilota Venturi del team Formula E Al termine della stagione 2019-2020, Felipe Massa aveva ufficializzato di lasciare la squadra. Il brasiliano aveva lasciato così un posto a disposizione nel team, oltre che un vuoto, vista l’importanza del suo nome. Per sostituirlo, nel modesto team Venturi, giravano voci su vari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)sarà il pilota che sostituirà Felipeper ilnel team. Il corridore francese era nella squadra dal 2018 come terzo pilota, e dopo l’addio del brasiliano, lo rimpiazzerà. L’ultima presenza ufficiale in pista con laE risale ai rookie test di febbraio 2020. Chi è, il nuovo pilotadel teamE Al termine della stagione 2019-2020, Felipeaveva ufficializzato di lasciare la squadra. Il brasiliano aveva lasciato così un posto a disposizione nel team, oltre che un vuoto, vista l’importanza del suo nome. Per sostituirlo, nel modesto team, giravano voci su vari ...

