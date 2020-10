Uomini e Donne spoiler, Valentina Autiero lascia il programma in lacrime, Gennaro la spiazza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella registrazione del 17 ottobre di Uomini e Donne è accaduto un avvenimento molto interessante che riguarda Valentina Autiero. La donna fa parte della trasmissione da diversi anni e in tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare l’amore. Nell’ultimo periodo, però, la dama ha molto legato con Gennaro, un uomo il quale si è detto parecchio interessato a lei. Tuttavia, durante la precedente registrazione, pare che il protagonista l’abbia fatta arrabbiare e lei sia andata via tra le lacrime. A quel punto, però, lui l’ha spiazzata. Valentina Autiero delusa a Uomini e Donne Le anticipazioni relative alla registrazione di Uomini ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella registrazione del 17 ottobre diè accaduto un avvenimento molto interessante che riguarda. La donna fa parte della trasmissione da diversi anni e in tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare l’amore. Nell’ultimo periodo, però, la dama ha molto legato con, un uomo il quale si è detto parecchio interessato a lei. Tuttavia, durante la precedente registrazione, pare che il protagonista l’abbia fatta arrabbiare e lei sia andata via tra le. A quel punto, però, lui l’hata.delusa aLe anticipazioni relative alla registrazione di...

