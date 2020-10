Trenord: nuovo treno Caravaggio su linea S8 Milano porta Garibaldi-Carnate-Lecco (2) (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il nuovo Caravaggio è uno dei 176 convogli acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. I nuovi convogli che stanno entrando progressivamente in servizio sui binari lombardi - 105 Caravaggio, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate - consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Ilè uno dei 176 convogli acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. I nuovi convogli che stanno entrando progressivamente in servizio sui binari lombardi - 105, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate - consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano Porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta ...

Ferrovie, Coronavirus: telecamere anti assembramento a Milano Cadorna e Varese

Il nuovo software è dotato di algoritmi di video analisi delle ... CARTELLI DI AVVISO E SEGNALAZIONI - Campagna di comunicazione specifica, condivisa con Trenord e Regione Lombardia, con affissione di ...

