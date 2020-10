Statali in smart working: metà lavorerà da casa, l'altra metà a orari scaglionati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ministro della Pubblica Aministrazione Fabiana Dadone ha firmato il decreto che prescrive la modalità di lavoro agile per il 50% degli Statali tra il personale 'impegnato in attività da poter ... Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ministro della Pubblica Aministrazione Fabiana Dadone ha firmato il decreto che prescrive la modalità di lavoro agile per il 50% deglitra il personale 'impegnato in attività da poter ...

Today_it : Statali in smart working: metà lavorerà da casa, l'altra metà a orari scaglionati - infoiteconomia : Smart working obbligatorio per 70% degli statali - lecodelsud : Dcpm: smart working obbligatorio per 7 statali su 10. Ma il lavoro da casa piace anche ai privati. Vantaggi e svant… - EmmeAA : @Bohemian_322 No no, in quello della realtà. Già gli statali non lavoravano prima, adesso che sono in smart working… - mephjl : @Mainaxcs Il mio tweet era rivolto agli statali e smart workers pubblici chiaramente, ma forse era troppo per te ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Statali smart Statali in smart working: metà lavorerà da casa, l'altra metà a orari scaglionati Today.it Statali in smart working: metà lavorerà da casa, l'altra metà a orari scaglionati

Il ministro della Pubblica Aministrazione Fabiana Dadone ha firmato il decreto che prescrive la modalità di lavoro agile per il 50% degli Statali ...

Smart working obbligatorio per 70% degli statali

La nuova fase di emergenza impone il ricorso allo smart working al 70% degli statali. Ma il settore privato già lo sta apprezzando e difficilmente tornerà indietro.

Il ministro della Pubblica Aministrazione Fabiana Dadone ha firmato il decreto che prescrive la modalità di lavoro agile per il 50% degli Statali ...La nuova fase di emergenza impone il ricorso allo smart working al 70% degli statali. Ma il settore privato già lo sta apprezzando e difficilmente tornerà indietro.