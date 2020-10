“Sei super!”. Alessandra Amoroso: un altro cambio look, un altro successo. Ecco come si è mostrata a tutti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandra Amoroso, ancora un cambiamento drastico nella vita della cantante. come sempre si punta sulla propria immagine e Alessandra Amoroso è solita comunicare così significative scelte private e professionali. Negli ultimi mesi sono stati tanti i look rivoluzionati, ma quello fatto di recente ha sicuramente spopolato nel web, incantando il numeroso seguito di fan che non perde occasione di complimentarsi con lei. Un riposo meritato dopo il successo di quello che può definirsi un tormentone. Con il brano “Karaoke” la cantante ha saputo accompagnare un’intera stagione estiva, ritmando con la sua solita energia mesi trascorsi tra tintarelle e balli in spiaggia. Ma è anche tempo di riposarsi, senza per questo rinunciare alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020), ancora un cambiamento drastico nella vita della cantante.sempre si punta sulla propria immagine eè solita comunicare così significative scelte private e professionali. Negli ultimi mesi sono stati tanti irivoluzionati, ma quello fatto di recente ha sicuramente spopolato nel web, incantando il numeroso seguito di fan che non perde occasione di complimentarsi con lei. Un riposo meritato dopo ildi quello che può definirsi un tormentone. Con il brano “Karaoke” la cantante ha saputo accompagnare un’intera stagione estiva, ritmando con la sua solita energia mesi trascorsi tra tintarelle e balli in spiaggia. Ma è anche tempo di riposarsi, senza per questo rinunciare alle ...

