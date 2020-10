Roma e Torino, tamponi negativi ma le squadre restano nella bolla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il coronavirus non risparmia il calcio e i nuovi casi costringono i club ad isolarsi nella 'bollà, come vuole il protocollo. Tocca a Roma e Torino, dopo le ultime positività accertate. La positività ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il coronavirus non risparmia il calcio e i nuovi casi costringono i club ad isolarsi'bollà, come vuole il protocollo. Tocca a, dopo le ultime positività accertate. La positività ...

habit_ : RT @doninside: Mi servirebbe una mano per poi poter fare una stima di costi: qualcuno sa quanto può costare un affitto al mese per una sede… - doninside : Mi servirebbe una mano per poi poter fare una stima di costi: qualcuno sa quanto può costare un affitto al mese per… - dedaIux : La serie A avrebbe dovuto istituire una bolla? Esempio in 2 rettangoli Torino/Milano/Bergamo/Genova e Roma/Napoli/B… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma e Torino, tamponi negativi ma le squadre restano nella bolla -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Torino LIVE TMW - Coronavirus, ecco il nuovo DPCM. Roma e Torino in isolamento, Leo Duarte negativo TUTTO mercato WEB Calciomercato Roma, no alla Juve: scambio saltato

Alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Pirlo, Fabio Paratici ha messo nel mirino un perno di Fonseca, ma la Roma ha già detto no allo scambio Reduce dal 5-2 contro il Benevento, la Roma ha inizia ...

Fantacalcio LIVE - Bonus e malus della 4ª giornata

I voti ufficiali del fantacalcio, disponibili circa un'ora dopo la fine delle partite (da PC desktop) Le pagelle del Fantacalcio, motivate dalla redazione di Fantacalcio.it, pubblicate successivamente ...

Alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Pirlo, Fabio Paratici ha messo nel mirino un perno di Fonseca, ma la Roma ha già detto no allo scambio Reduce dal 5-2 contro il Benevento, la Roma ha inizia ...I voti ufficiali del fantacalcio, disponibili circa un'ora dopo la fine delle partite (da PC desktop) Le pagelle del Fantacalcio, motivate dalla redazione di Fantacalcio.it, pubblicate successivamente ...