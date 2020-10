Recensione Palm Springs | loop comico con Andy Samberg

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Vi presentiamo ladi, commedia romantica cone Cristin Milioti presentata alla Festa del Cinema di Roma 2020 TITOLO ORIGINALE:; GENERE: commedia, romantico; PAESE: USA; REGIA: Max Barbakow; CAST:, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher, Dale Dickey, Tongayi Chirisa; DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures; USCITA: 22 ottobre 2020. La mattina del 9 novembre Nyles si sveglia a fianco alla fidanzata Misty, con la prospettiva di una giornata da trascorrere tra svaghi in un resort nel deserto di, in occasione del matrimonio tra Abe e Tala, un’amica di Misty. Un momento speciale ...