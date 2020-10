Mi sento spiato…è la pubblicità comportamentale!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Vi sarà certamente capitato di pensare che il web sa esattamente cosa volete; di certo questa è una cosa innegabile e si può anche dire che questa affermazione è vera. attenzione però non serve a nulla gridare al complotto oh pensare alla presenza di un’agenzia governativa segreta sullo stile di FBI o CIA che ascoltano le telefonate che facciamo o ci vedono addirittura attraverso la fotocamera dei cellulari. non ci si deve neanche abbandonare all’idea dell’esistenza degli alieni che vogliono conquistare la Terra e stanno magari leggendo il nostro pensiero per capire come vive e come si comporta l’uomo. Ma sveliamo quindi l’arcano e scopriamo che cos’è la pubblicità comportamentale, conosciuto anche come behavioural advertising. tutte le volte che visitiamo un sito web e facciamo una ricerca online ...