Il virologo Di Perri: 'Prepariamoci a un Natale senza pranzi e cene e di grande cautela' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ora c'è da sperare che dopo la scossa ci sia una reazione: "Speriamo che a Natale la crescita dei numeri sia minore, che si sia riusciti a distribuire la domanda assistenziale in ospedale in tempi ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ora c'è da sperare che dopo la scossa ci sia una reazione: "Speriamo che ala crescita dei numeri sia minore, che si sia riusciti a distribuire la domanda assistenziale in ospedale in tempi ...

Insomma gli esercizi rimangono senz'altro aperti, ma tutto deve essere svolto con estrema cautela'. Per DI Perri, 'a livello individuale, a livello del nostro comportamenti, si deve fare qualcosa di p ...

