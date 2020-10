"Il principe Filippo non voleva più sposare la Regina". Spunta la rivelazione

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesca Rossi Nel suo nuovo libro la biografa Ingrid Seward racconta un lato inedito e molto “umano” delattraverso un aneddoto legato alle nozze con laElisabetta Fiero, determinato, tenace, scaltro, perfino insensibile, a tratti rude. Bastano questi pochi aggettivi per descrivere la personalità in apparenza “marmorea” del. Grande amore dellaElisabetta da tutta una vita, consorte regale abituato e forse anche felice di vivere all’ombra della moglie e padre amorevole col contagocce. Ecco l’immagine che abbiamo di lui, costruita nella nostra mente attraverso i racconti di libri e tabloid. E se ilnon fosse così inflessibile? Se ...

JohSogos : RT @ilgiornale: Ingrid Seward svela le incertezze del principe Filippo prima del matrimonio con Elisabetta e della sua fuga in Cornovaglia.… - ilgiornale : Ingrid Seward svela le incertezze del principe Filippo prima del matrimonio con Elisabetta e della sua fuga in Corn… - _MinutForMinut : RT @peularis: Il Principe Filippo che insulta il padre della Regina Elisabetta, il nonno, la nonna, tutta la discendenza perché erano perso… - _MinutForMinut : RT @telefilmcentral: Oggi #20novembre la Regina Elisabetta II e il principe Filippo celebrano 70 anni di matrimonio. Grazie a #TheCrown ci… - edsroses : CONTICINI VERSIONE PRINCIPE FILIPPO CHE PUGNALA AL CUORE IL DRAGO!!! #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

Vanity Fair Italia

Fiero, determinato, tenace, scaltro, perfino insensibile, a tratti rude. Bastano questi pochi aggettivi per descrivere la personalità in apparenza "marmorea" del principe Filippo. Grande amore della ...Sua Maestà da circa 7 mesi vive in una «bolla», protetta il più possibile dal Covid-19. Una sua nuova foto ufficiale arriva, però, dal Canada ...