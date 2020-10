Il Paradiso delle signore spoiler 20 ottobre: arriva in città Stefania, segretamente innamorata di Federico (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata di martedì 20 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio farà una sorpresa a Marta. Il direttore dello shopping center le ha comprato un biglietto per New York. In città, intanto, arriverà una nuova protagonista. Si tratta di Stefania Colombo, figlia di un cugino della zia Ernesta, che si scoprirà essere segretamente innamorata di Federico. Laura, invece, si troverà ad affrontare una ventata di novità, la fanciulla entrerà in società con Marcello e Salvatore. Vittorio fa una sorpresa a Marta al Paradiso delle signore Dopo la proposta di lavoro ricevuta da Marta oltreoceano, suo marito Vittorio deciderà di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata di martedì 20delvedremo che Vittorio farà una sorpresa a Marta. Il direttore dello shopping center le ha comprato un biglietto per New York. In città, intanto, arriverà una nuova protagonista. Si tratta diColombo, figlia di un cugino della zia Ernesta, che si scoprirà esseredi. Laura, invece, si troverà ad affrontare una ventata di novità, la fanciulla entrerà in società con Marcello e Salvatore. Vittorio fa una sorpresa a Marta alDopo la proposta di lavoro ricevuta da Marta oltreoceano, suo marito Vittorio deciderà di ...

vetteclerc : Mio bro “ma oggi non vieni a vedere il paradiso delle signore in camera mia? ??” come dirgli di no - annmavi : RT @rep_napoli: La sfida green di Procida: “Saremo un paradiso senza plastica” [aggiornamento delle 12:19] - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 19 al 23 ottobre 2020 - Il Paradiso delle Signore, le trame dal 19 al 23 ot… - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 19 al 23 ottobre 2020 - Yogaolic : RT @rep_napoli: La sfida green di Procida: “Saremo un paradiso senza plastica” [aggiornamento delle 13:13] -