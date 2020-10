Il coprifuoco soft di Conte: salvi per ora bar e ristoranti. Scuole, palestre e sport: cosa cambia col nuovo Dpcm (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sarà il blocco totale delle attività ma una stretta generale di tutte le misure già previste. Giuseppe Conte appare in tv alle nove e mezza di sera per spiegare il nuovo Dpcm che contiene le nuove regola per affrontare la pandemia dopo una giornata trascorsa in incontri prima con le Regioni, poi con i capigruppo della maggioranza e infine con un breve consulto sul tema che più aveva creato divisioni, quello della chiusura di palestre e piscine, oltre a parrucchieri, barbieri e centri estetici. Scongiurato il blocco di questi ultimi Conte dà ai centri sportivi un'altra settimana per adeguarsi alle norme sul distanziamento. «Perché - spiega - sappiamo che molti sono in regola ma ci sono ancora delle eccezioni. E se tutti non faranno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sarà il blocco totale delle attività ma una stretta generale di tutte le misure già previste. Giuseppeappare in tv alle nove e mezza di sera per spiegare ilche contiene le nuove regola per affrontare la pandemia dopo una giornata trascorsa in incontri prima con le Regioni, poi con i capigruppo della maggioranza e infine con un breve consulto sul tema che più aveva creato divisioni, quello della chiusura die piscine, oltre a parrucchieri, barbieri e centri estetici. Scongiurato il blocco di questi ultimidà ai centriivi un'altra settimana per adeguarsi alle norme sul distanziamento. «Perché - spiega - sappiamo che molti sono in regola ma ci sono ancora delle eccezioni. E se tutti non faranno ...

tempoweb : Il coprifuoco soft di #Conte: salvi per ora bar e ristoranti. Scuole, palestre e sport: cosa cambia col nuovo #Dpcm… - manu_el_88 : @darkap89 Sono in grandissima crisi e far scattare il coprifuoco prima di mezzanotte è per molti la mazzata finale.… - fcastro72 : @guidobolandrina @Criz59422527 @stanzaselvaggia Guardi tutti quelli che inneggiano a reclusione coprifuoco e altro… - actarus1070 : Coprifuoco in Inghilterra Coprifuoco in Francia Coprifuoco in Germania L'emergenza sanitaria si trasforma in una d… - Alexct9 : @matteosalvinimi Con il coprifuoco che #Conte vuole imporre alle 22 e che serve per portarci al #lockdown Conte vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco soft Il coprifuoco soft di Conte: salvi per ora bar e ristoranti. Scuole, palestre e sport: cosa cambia col nuovo Dpcm Il Tempo Il coprifuoco soft di Conte: salvi per ora bar e ristoranti. Scuole, palestre e sport: cosa cambia col Dpcm

inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica. Questo non lo accettiamo. Ci ...

Coprifuoco fino alle 22 per i locali, allo studio nuove misure per evitare il lockdown

In seno al governo di confrontano due modi diversi di affrontare l'emergenza. Da parte Cinque stelle approccio più soft, interventi decisi e restrittivi sono invece richiesti dal Pd. Quindi all'orizzo ...

inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica. Questo non lo accettiamo. Ci ...In seno al governo di confrontano due modi diversi di affrontare l'emergenza. Da parte Cinque stelle approccio più soft, interventi decisi e restrittivi sono invece richiesti dal Pd. Quindi all'orizzo ...