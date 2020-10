Dwayne Johnson regala una bottiglia di tequila a una fan di 101 anni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dwayne Johnson ha reso la giornata di una sua fan molto anziana molto piacevole, mandandole due bottiglie della sua tequila per il suo compleanno. Dwayne Johnson ha deciso di far felice una sua fan di 101 anni, che ha festeggiato la sua veneranda età lo scorso sabato, inviandole la sua Teremana tequila, il nuovo super alcolico lanciato dalla star in questi mesi. Marie Grover, questo il nome della simpatica fan, ha infatti ricevuto ben due bottiglie di tequila da Dwayne Johnson, che su Instagram le ha augurato un buon compleanno con un post: "Buon splendido 101esimo compleanno Nonna Grover! Sono felice di vederti con il mio regalo e con il biglietto che ho scritto per te! Ricordati di sorseggiarlo, non è il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha reso la giornata di una sua fan molto anziana molto piacevole, mandandole due bottiglie della suaper il suo compleanno.ha deciso di far felice una sua fan di 101, che ha festeggiato la sua veneranda età lo scorso sabato, inviandole la sua Teremana, il nuovo super alcolico lanciato dalla star in questi mesi. Marie Grover, questo il nome della simpatica fan, ha infatti ricevuto ben due bottiglie dida, che su Instagram le ha augurato un buon compleanno con un post: "Buon splendido 101esimo compleanno Nonna Grover! Sono felice di vederti con il mio regalo e con il biglietto che ho scritto per te! Ricordati di sorseggiarlo, non è il ...

