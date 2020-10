Cyberpunk 2077 arriverà in due dischi blu-ray nella versione fisica? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2020 e, mentre CD Projekt RED continua a condividere numerose informazioni attraverso gli eventi Night City Wire, ora emerge un dettaglio che riguarda la versione fisica del gioco.Stando quanto comparso sulla copertina polacca della versione Xbox One di Cyberpunk 2077, l'attesissimo RPG arriverà nella versione fisica in due dischi blu-ray.Quasi scuramente, non bisognerà cambiare disco durante il gioco, in quanto i due blu-ray saranno necessari per l'installazione dei dati. Il gioco in sé dovrebbe essere eseguibile con un solo disco nella console.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020)è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2020 e, mentre CD Projekt RED continua a condividere numerose informazioni attraverso gli eventi Night City Wire, ora emerge un dettaglio che riguarda ladel gioco.Stando quanto comparso sulla copertina polacca dellaXbox One di, l'attesissimo RPG arriveràin dueblu-ray.Quasi scuramente, non bisognerà cambiare disco durante il gioco, in quanto i due blu-ray saranno necessari per l'installazione dei dati. Il gioco in sé dovrebbe essere eseguibile con un solo discoconsole.Leggi altro...

