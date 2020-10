Champions League 2020/2021: programma e orari della prima giornata (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’attesa è finita. Martedì 20 ottobre alle ore 18:55 comincia ufficialmente la fase a gironi della Champions League 2020/2021: tutti a caccia del Bayern Monaco campione con l’Italia che sarà rappresentata da Atalanta, Inter, Juventus e Lazio. Come sempre le sedici partite verranno divise in due giorni, otto a testa, si comincia martedì 20 con Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund mentre mercoledì toccherà a Inter-Borussia Moenchegladbach e Midtjylland-Atalanta. Tante però le partite da seguire con attenzione: da Psg-Manchester United ad Ajax-Liverpool senza dimenticare l’esordio del Barcellona, inserito nel girone della Juventus, e del Real Madrid, inserito in quello dell’Inter. Tutte le partite saranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’attesa è finita. Martedì 20 ottobre alle ore 18:55 comincia ufficialmente la fase a gironi: tutti a caccia del Bayern Monaco campione con l’Italia che sarà rappresentata da Atalanta, Inter, Juventus e Lazio. Come sempre le sedici partite verranno divise in due giorni, otto a testa, si comincia martedì 20 con Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund mentre mercoledì toccherà a Inter-Borussia Moenchegladbach e Midtjylland-Atalanta. Tante però le partite da seguire con attenzione: da Psg-Manchester United ad Ajax-Liverpool senza dimenticare l’esordio del Barcellona, inserito nel gironeJuventus, e del Real Madrid, inserito in quello dell’Inter. Tutte le partite saranno ...

